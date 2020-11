„Nutze die Krise - Werde rebellischer Musikant!“

Die kämpferische Opposition braucht vielfältige Kultur. Nutze die Zeit, die Dir eventuell die Quarantäne wegen Corona bietet und lerne ein Instrument, ob es Deine Stimme ist oder Gitarre, Schlagzeug, Klavier ...

Kläre erst, was Du willst: Welches Instrument, welcher Musikstil, mit oder ohne Noten (mit ist langfristig besser). Das gilt für die meisten anderen Kunstformen: Redekunst, Dichtkunst, Tanz, Theater ... Wer weitergehende Fragen hat, Unterstützung braucht - von Gitarrenkauf, Bandaufbau, Lieder texten oder komponieren bis Präsentation - die Leute der NümmesBand helfen, wo sie können mit Rat und Tat. Gerne kommen wir auch zu Euch, machen einen Workshop mit anschließendem Auftritt in der Fußgängerzone oder bei einer Abendveranstaltung. Mailt mich an: nuemmes@nuemmes.de

Die beiden von mir empfohlenen Gitarrenlehrer kannst Du über Youtube finden unter: Gitarrenkurse von Hannes Knechtges und Gitarrenunterricht Christian Konrad



Viel Erfolg und Ausdauer beim Üben! Karl Nümmes.

Hier das Video!