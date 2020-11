Offene politische Krise in Mecklenburg Vorpommern - Caffier tritt zurück

In der Hatzfelder Post, einer Stadtteilzeitung in Wuppertal war in der neuesten Ausgabe zu lesen: "Im vergangenen Sommer wurde das erste Mal an der Hatzfelder Straße, in freier Wildbahn, eine Gottesanbeterin beobachtet. Gottesanbeterinnen sind eigentlich in den Tropen und im mediterranen Raum zuhause und wurden bis vor einigen Jahren nicht nördlich der Donau beobachtet."