Online Vortragsreihe 2020-2021

Denn fortschrittliche kritische Wissenschaft ist heute besonders gefordert. Wir befinden uns in einer rasanten Entwicklung der weltweiten Umweltkrise. Die Corona-Pandemie wirft viele wissenschaftliche Fragen auf. Aber von der im Auftrag der Regierung betriebenen Wissenschaft werden Erkenntnisse und Schlussfolgerungen so gedreht, dass die Wirtschaft nicht eingeschränkt wird.

Es wird der Profit der Konzerne geschützt, aber die Masse der Menschen wird schwerwiegenden Eingriffen in ihre soziale Lage und ihre demokratischen Rechte ausgesetzt, vielfach in ihrer Existenz bedroht. Gleichzeitig blüht in dieser Krisensituation Scheinwissenschaft auf; und es ist umso notwendiger, Erkenntnisse einer fundierten kritischen Wissenschaft zu verbreiten.

Die Vortragsreihe richtet sich an alle Freunde der Offenen Akademie, sie dient dem Austausch über aktuelle Themen kritischer und fortschrittlicher Wissenschaft und ist öffentlich. Sie findet ca. ein Mal im Monat statt, und zwar Donnerstags von 19.30 bis 20.30 Uhr.

Der erste Vortrag ist am 26. November 2020 von Prof. Dr. Josef Lutz, Chemnitz, zum Thema „Friedrich Engels zur Einheit von Mensch und Natur und deren Bedrohung durch die beginnende globale Umweltkatastrophe“. …

Hier gibt es die gesamte Pressemitteilung als pdf-Datei!