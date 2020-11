Angebliche „Querdenker“-Demos: Auch das passiert …

Er fragt: "Brauchen Sie die Lampe für Wanderungen oder zum Radeln." Ich: "Ich brauche sie vor allem für Demos, damit man uns auch nachts sieht." Er: "Querdenker?" Ich: "Neein!" Er: "Dann hätte ich Sie auch gar nicht beraten."

Ich berichte von der Demo am Tag gegen Gewalt an Frauen am 25. November. Er berät mich gerne und sagt, das sei gut, dagegen zu protestieren.