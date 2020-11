REBELL aktiv – Corona-Beschlüsse der Regierung sind ein jugendpolitischer Skandal!

Viele Azubis nahmen interessiert den Flyer, sitzen sie doch mit 25 Schülern dicht an dicht in den Klassenräumen. Weniger begeistert war der Schulleiter: Wir sollten seine Schüler nicht beeinflussen und überhaupt, würden wir auch alles glauben, was in den Medien kommt. Es sei Quatsch, das Schulen zu Hotspots würden.

Wenn Realität auf Zweckpropaganda trifft: Einen Tag später meldet die Stadt Jena für die Berufsschule eine Schließung von Klassen - wegen Corona!