REBELL: Nur Fakten schaffen noch keinen Durchblick

Als wir den Protest gegen die neuen Corona-Maßnahmen und für wirksamen Gesundheitsschutz organisierten, stellte sich heraus, dass sie der Meinung ist, dass es keine Pandemie gäbe, die Corona-Zahlen seien künstlich in die Höhe getrieben, besondere Schutzmaßnahmen seien überflüssig, die Regierung plane die Errichtung einer „Corona-Diktatur“.

Sie berichtete von der "Querdenker"-Demo am Vortag, an der sie teilnahm, und rechtfertigte die Beteiligung von bekannten Faschisten mit dem notwendigen „links-rechts-übergreifenden Kampf gegen die Gesundheitsdiktatur“. Erstaunlich war, dass sie sich neben ein paar Fake-News zum größten Teil auf Tatsachen berief. Sie hatte eine ähnliche Kritik an der Doppelmoral der Corona-Maßnahmen wie wir. Sie kritisierte z. B., dass man in der Schule Masken tragen muss, aber in öffentlichen Verkehrsmitteln alle dicht an dicht gedrängt stehen.

Das brachte sie zu dem Schluss, dass es keine Gefahr durch Corona geben kann, weil die Regierung ja wirksame Maßnahmen beschließen würde, wenn das so wäre.