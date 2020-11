Griechenland

Seeleute wollen streiken

Auf der Sitzung des Board of Directors am 13. November hat die Panhellenic Union of Merchant Marine Engineers (PEMEN) für Donnerstag, den 26. November, einen landesweiten 24-Stunden-Streik in allen Schiffskategorien beschlossen. Die Seefahrergewerkschaften STEFENSON und PEEMAGEN haben ebenfalls beschlossen, am 26. November in den Streik zu treten.

Von Jordanis Georgiou