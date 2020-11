Corona-Krise

Sich richtig in die Lage der Familien hineindenken!

In einem Leserbrief an "Rote Fahne News" vom heutigen Samstag kritisiert Monika Gärtner-Engel, dass die "Rote-Fahne-Redaktion" sich nicht richtig in die Lage der Familien in der Corona-Krise hineindenkt.

Monika Gärtner-Engel