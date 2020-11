Hochschule / Uni

Solidarität statt Einzelkämpfertum!

Während in Industrie und Handel auf Druck der Konzerne die Lockerungen nach dem Corona-Lockdown nicht schnell genug kommen konnten, soll an den meisten Universitäten in Deutschland das Wintersemester weiter nur online stattfinden, mit Ausnahme einiger Erstsemester-Veranstaltungen.

MLPD / Jugendverband REBELL