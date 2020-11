Soll Initiative für Kobanê Mitglied in SI werden?

Die Kosten pro Jahr würden 18 Euro betragen. Wir haben mit SI sehr gute Erfahrungen in der Zusammenarbeit gemacht und möchten auch an dieser Stelle die Gelegenheit nutzen, dafür zu werben, auch persönlich Mitglied bei SI zu werden. Wir sind SI zu großem Dank verpflichtet. Ohne SI hätten wir unser Vorhaben so nicht umsetzen können.

Der Großteil unseres Projektes, der Installation und Betrieb einer Photovoltaik-Anlage auf dem Gesundheitszentrum in Kobanê ist uns geglückt. Was noch fehlt, ist die Installation einer automatischen Netzkopplung an das öffentliche Netz in Kobâne. Die muss noch vor Ort installiert und zuvor transportiert werden. Das ist aber z. Z. recht schwierig zu realisieren. Die Zustände in der Region lassen das nicht zu.

An dieser Stelle nochmals vielen Dank für Euer bisheriges Engagement und Unterstützung.

Wir werden Euch weiterhin informieren, wenn wir etwas neues wissen und Euch auch über andere ökologische Projekte Infos zukommen lassen. Außerdem verfügen wir über viel Erfahrung darin, solch Projekte zu organisieren und gehen/gingen damit auch nicht verloren.

Ihr könnt gerne für den Mitgliedsbeitrag spenden. Wie das geht, da geben wir euch noch Bescheid. Zuvor werden die Kosten (Beitrag SI und Aufrechterhaltung der E-Mailverbindung bei posteo) von uns vorgestreckt. Geld, dass darüber von Euch hinaus eingeht, könnten wir auf unser noch vorhandenes Spendenkonto bei SI einzahlen.



Was haltet ihr davon? Bitte äußert euch bis Ende Dezember 2020 dazu.