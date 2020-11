Flüchtlings-Demo in Saalfeld

Stoppt die Abschiebungen! Bekämpft Rassismus und stoppt Diskriminierungen!

Am 19. November, um 10 Uhr, findet in Saalfeld (Thüringen) eine Demonstration gegen Abschiebung und für normale Unterbringung in Thüringen statt! Treffpunkt ist der Promenadenweg / Bushalte in Saalfeld.

Von „The VOICE Refugee Forum