Tausende Eltern für Präsenzunterricht in den Schulen

Weil die Kinder zu Hause vor dem Laptop, so sie denn einen haben, nicht gut lernen. Weil sie die Auseinandersetzung und Gemeinschaft der Schüler brauchen. Der Bürgermeister Sobjanin aber hat für alle Schüler Fernunterricht beschieden.

Die Infektionszahlen steigen täglich in Russland und betragen über 20.000 am Tag. In Moskau soll die Bevölkerung nur noch zur Arbeit und zu wichtigen Sachen das Haus verlassen. Für Eltern und Kinder ein Ding der Unmöglichkeit: Kinder zu Hause, Eltern auf Arbeit.

Innerhalb von wenigen Wochen erhielt die Mutter über 18.000 Zustimmungen. Es gründete sich eine „Bewegung der Eltern“, wie sie sich nannte. Ein nächster Schritt soll ein gemeinsamer Marsch zu einem Duma-Abgeordneteten werden.