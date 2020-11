Trumps Abgang – eine Gruselgeschichte

Trump behauptete, dass eine Maschine zur Auszählung der Stimmen im ganzen Land 2,7 Millionen Wahlzettel vernichtet hätte, mit denen für ihn gestimmt worden sei. Wenige Stunden später erklärte Chris Krebs, Leiter des Heimatschutzministeriums, dies sei eine Falschmeldung und erklärte diese Wahl zur „sichersten Wahl der amerikanischen Geschichte“. Gestern wurde Krebs entlassen.

Letzte Woche entließ Trump Pentagon-Chef Mark Esper und ersetzte die gesamte Pentagon-Führungsriege mit Leuten aus der Terrorismusabwehr. Esper hatte den von Trump gewünschten Einsatz des Militärs bei Demonstrationen gegen Rassismus widersprochen. Und er stand Trump bei seinem Vorhaben im Wege, als Präsident auszuscheiden, der die US-Truppen aus Afghanistan abgezogen hat. Die Lage bleibt brandgefährlich.

Trump setzt jetzt auch alles daran, die Loyalität seiner Anhänger zu behalten. Die Demonstration der Trump-Anhänger am vergangenen Samstag in Washington D.C . wurde großspurig „Million MAGA March“ tituliert. (Make America Great Again). Trumps Sprecherin behauptete, es seien 1 Million Menschen auf die Straße gegangen. Tatsächlich waren es aller höchstens 10.000 aus dem ganzen Land. Das sind gemessen an der Bevölkerungszahl nicht so viele. Darunter allerdings die faschistischen Hooligans von den „Proud Boys“ und diverse Mitglieder faschistischer Milizen – mit Waffen. Die Mehrheit seiner Wähler hat bereits die Wahlniederlage akzeptiert.

Die MLPD hat bereits vor Monaten die Gefahr eines Putsches durch Trump und die Militanten unter seinen Anhängern in die Diskussion gebracht. Nachdem Anfangs auch die Frage aufkam, ob diese Analyse denn wirklich zutreffen könne, wird sie durch das abstoßende Spektakel gerade bestätigt, auch wenn es sehr starke Gegenkräfte gibt. Die Gefahr besteht nach wie vor und es ist noch nicht vorbei!

In diesem Schauspiel gehen Streiks und kämpferisch Initiativen in den bürgerlichen Medien schnell unter. Zur Zeit streiken Lehrer in verschiedenen Städten, um gegen die mangelnde Gesundheitsvorkehrungen in den Schulen angesichts der Pandemie zu protestieren.