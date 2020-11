Verlag Neuer Weg hat Literaturempfehlung

Friedrich Engels 28.11.1820 (Wuppertal) - 5.8.1895 (London) stammte aus einer Textilfabrikantenfamilie in Wuppertal-Barmen und erlernte den Kaufmannsberuf. Er zählte zu den führenden Kräften der sich entwickelnden kommunistischen Bewegung.

Friedrich Engels ist bis in die Reihen der Arbeiterbewegung hinein oft nur als Helfer und Freund von Karl Marx gering geschätzt worden. Möglicherweise hat seine große Bescheidenheit dazu beigetragen. So schreibt er, er habe neben Marx immer nur „die zweite Violine“ gespielt. Marx selbst würdigt dagegen seinen engsten Freund und Kampfgefährten als „einen der hervorragendsten Vertreter des modernen Sozialismus“. Lenin führte aus: "In wenigen Worten lassen sich die Verdienste von Marx und Engels um die Arbeiterklasse wie folgt zusammenfassen: Sie erzogen die Arbeiterklasse zu Selbsterkenntnis und Selbstbewußtsein und setzten an die Stelle der Träumereien die Wissenschaft."



