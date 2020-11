Vielen Dank, dass wir zu Euch gehören!

Als Anfang November das peruanische Parlament putschte und den Staatschef Martín Vizcarra absetzte, begannen Massenaktivitäten in vielen Teilen des Landes. Unter vielen Menschen ist die ganze Regierung und ihre Abgeordneten regelrecht verhasst. Der eingesetzte Präsident Merion ließ die Polizei mit Gummigeschossen und scharfer Munition gegen die Demonstranten vorgehen. Am Samstag starben zwei junge Männer in Lima. Selbst die Päpstliche Katholische Universität von Peru sprach sich öffentlich gegen die Gewalt der Polizei aus: „….verurteilen wir jegliche Form der Gewalt und des Missbrauchs der Ordnungskräfte, die die Unversehrtheit der Studenten und der Bürger im Allgemeinen gefährden¹.“ Unter den Massenprotesten musste Merino zurücktreten; der ehemalige Beamte der Weltbank, Francisco Sagasti, wurde jetzt eingesetzt.

Wie die Lage der Menschen ist, das berichtet Edith Luz, Präsidentin der Asociacion de Mujeres Luchadoras del Peru:

Edith Luz berichtet in ihrem Schreiben: Die Asociación de Mujeres Luchadoras del Peru (Vereinigung der kämpfenden Frauen Perus) auf regionaler Ebene hat in den Suppenküchen/ Gemeinschaftsküchen und „Glas Milch“, für Kinder und Ältere mit geringen finanziellen Ressourcen gearbeitet, nichts großes, aber die Bereitschaft und Liebe mit ihnen das wenige zu teilen. Das haben wir erreicht.

Der Mangel und die Knappheit an Nahrungsmitteln und Medikamenten führt die Menschen zur Verzweiflung. Weil das Virus noch vorhanden ist und sich in dem Tumult, der sich auf den Märkten bildet, verbreitet. Weil die Kinder nicht studieren können, sondern nur virtuell Unterricht erhalten (Radio und Fernsehen). Wir haben immer noch eine sehr unsichere wirtschaftliche Situation.

Wir müssen noch viel durchmachen und unterstützen, da unsere Bevölkerung immer mehr verarmt, weil sie durch die Schließung der Fabriken und Unternehmen ihre Arbeit verloren hat, wodurch der informelle Handel als aktuelle Stütze der Hauswirtschaft entsteht, was wiederum dazu führt, dass sie sich aufgrund des schlechten Gesundheitsmanagements unserer Behörden mit dem Virus anstecken.

Jede Hilfe ist für uns ein sehr wichtiger Beitrag, damit sie diejenigen erreicht, die uns in diesen Krisenmomenten am meisten brauchen (Nahrung, Medizin und Obdach).

In der Vereinigung der Kämpferinnen Perus praktizieren wir die Liebe der Brüderlichkeit mit unserem Volk, die die Ozeane überquert, und wir sind die Wurzel des Baumes der Rebellion der zwischen den Felsen sprießt, weil wir die Samen eines Volkes sind, das das Wohl derer sucht, die weniger haben. Vielen Dank, dass .... wir zu Euch gehören!