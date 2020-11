Volle Solidarität mit den Schülern des Hugo-Kükelhaus-Berufskollegs

Während die verantwortlichen Politiker mit ihren chaotischen und weitgehend wirkungslosen Maßnahmen zeigen, was die Jugend ihnen Wert ist, habt Ihr die Sache selbst in die Hand genommen. Dass Ihr nicht nur Forderungen aufstellt, sondern entsprechend Euren Möglichkeiten auch die Umsetzung organisiert, ringt uns großen Respekt ab. Ihr seid damit Vorreiter für Corona-Schutz!

Ein halbes Jahr hatte die Politik nach dem letzten Lockdown Zeit, Maßnahmen für Schulen zu ergreifen. Und alles, was dabei herauskam, war: “Maske auf und alle 20 Minuten lüften”. Jeder, der im Beruf so arbeiten würde, würde sofort gefeuert!

Dass Schüler im Klassenzimmer frieren müssen, weil kein Geld für Luftreiniger ausgegeben wird und gleichzeitig Konzerne wie Lufthansa 9 Milliarden Euro bekommen, zeigt, wer in Deutschland wirklich das Sagen hat. Die MLPD kämpft für eine sozialistische Gesellschaft, in der die Interessen der Bevölkerung Ausgangspunkt sind und es solche absurden Debatten in einem reichen Land nicht geben muss. Es ist klar, dass die gleichen, die heute eine Politik nach der Maßgabe “Hauptsache, die Wirtschaft läuft” machen, mit ihrem Antikommunismus hetzen gegen jede sachliche Diskussion über gesellschaftliche Alternativen zum Kapitalismus. Wir sind sicher, dass Ihr Euch auch dazu Euren eigenen Kopf macht.

Während unser kulturelles und soziales Leben am besten auf Null heruntergefahren werden soll, wird für die Hotspots in Schulen, Kitas, Betrieben und Flüchtlingsheimen keinerlei wirksamer Schutz beschlossen. Darum müssen wir es selbst in die Hand nehmen. Zusammen mit unserem Jugendverband REBELL werden wir unser Bestes dafür tun, dass Euer Beispiel “Schule macht”! Lasst uns dazu in engem Kontakt bleiben. “Rebellion ist gerechtfertigt!” (Mao Zedong).