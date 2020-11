Wachsende Aufgeschlossenheit für den echten Sozialismus

In kurzen Redebeiträgen wurde die Politik der Herrschenden angeprangert. Die imperialistischen Regierungen ergreifen keine wirksamen Maßnahmen gegen den beschleunigten Übergang in eine globale Umweltkatastrophe. Und auch die Maßnahmen zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bedeuten keinen wirklichen Schutz der Bevölkerung, sondern sind auf die Interessen des internationalen Finanzkapitals abgestimmt.

Die Corona-Pandemie verschärft auch die gegenwärtige Wirtschaftskrise und die Monopole machen diese Pandemie für die Wirtschaftskrise hauptsächlich verantwortlich, und rechtfertigen damit auch die derzeit stattfindenden verschärften Angriffe auf die Werktätigen wie Werksstilllegungen und Massenentlassungen. Wir betonten in diesem Zusammenhang, dass wir beides brauchen: Arbeitsplätze und Umweltschutz! und stellten weitere Forderungen der MLPD zur Diskussion.

Wir sammelten Unterschriften für die Bewegung „Gib Antikommunismus keine Chance!“ und für die Wahlzulassung der MLPD/Internationalistische Liste zur Bundestagswahl. Neu war, dass bei den Leuten wachsende Offenheit gegenüber dem Sozialismus festzustellen ist. Mit vielen Leuten waren wir uns in den Gesprächen einig: Wir brauchen eine gesellschaftliche Alternative zum Kapitalismus!

Immer wieder wurde gefragt, wie die MLPD sich den Sozialismus vorstellt und wie dieser verwirklicht werden kann. Wir führten dazu intensive Gespräche, verwiesen auch auf unsere Literatur und ein Passant kaufte im Anschluss an das Gespräch gleich das Programm der MLPD. Der Freundeskreis Flüchtlingssolidarität sammelte Spenden mit den Solidaritätspostkarten und gewann neue Freunde für den Aufbau einer Gruppe. Aus dem Lautsprecher erklangen der „CampaigneSsong“ und Solidaritätslieder, was verschiedene Passanten motivierte, an den Infostand zu kommen.