Wer warnt eigentlich vor dem „Christianismus“?

Die bürgerliche Ideologie versucht immer mehr Begriffe zu entpolitisieren. Da werden unter dem Schlagwort des angeblichen Kampfs gegen den „Ex­tre­mismus“ links und rechts, Faschismus und Sozialismus, Fortschritt und Reaktion in einen Topf geworfen. Mit unwissenschaftlichen und unseriösen Begriffen wie „Islamismus“ werden alle Muslime unter Generalverdacht gestellt. Das grenzt schon an Islamophobie, was auch eine Form des Rassismus ist. Es käme ja auch keiner auf die Idee, den faschistischen Attentäter aus Christchurch/Neuseeland als christianistischen Attentäter zu bezeichnen, nur weil er christlichen Glaubens ist. Hinter all dem schimmert der bürgerliche Kampfbegriff vom angeblich christlichen Abendland durch. Das war in der Geschichte schon immer eine reak­tio­näre Rechtfertigung für aggressive Unterdrückung, Krieg und Entrechtung, die nur christlich getarnt wurde.

Die bürgerliche Ideologie versucht immer mehr Begriffe zu entpolitisieren. Da werden unter dem Schlagwort des angeblichen Kampfs gegen den „Ex­tre­mismus“ links und rechts, Faschismus und Sozialismus, Fortschritt und Reaktion in einen Topf geworfen. Mit der allgegenwärtigen Warnung vor dem „Terrorismus“ werden faschistische Terroranschläge und berechtigte Befreiungskämpfe in einen Topf geworfen. Scheinbar politisch wird auch vor dem „politischen Islam“ als Gefahr gewarnt. Auch das richtet sich gegen eine Form des Islam und umgeht die Gretchenfrage, um welche Politik es sich handelt.

Bei Begriffen geht es nicht um den Streit um des Kaisers Bart. Wissenschaftliche Begriffe, mit denen ein klarer Klassenstandpunkt eingenommen wird, sind unerlässlich, um sich politisch orientieren zu können.