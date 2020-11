Westbank: Proteste gegen Pompeo

Im Imperialistischen Wettrüsten will der britische Premierminister Boris Johnson umgerechnet rund 18,5 Milliarden Euro über vier Jahre zusätzlich zum Regelbudget genehmigen. Johnson spricht von einer „gefährlichen Weltlage" und einem „Ende des Rückzugs". Investitionen sollen unter anderem in neue Seestreitkräft, den „Cyberkrieg“ und in eine „Weltraumtruppe“ fließen. Ronald Reagans „Star-Wars“ von Beginn der 1980er-Jahre und "Britannia on the Waves", als Großbritannien noch die Seemacht war, zu der Johnson sie jetzt nach eigener Aussage wieder machen will, lassen grüßen