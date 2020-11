Es war einmal.... das gescheiterte Gerede vom V-Aufschwung

Über all diese Fragen gibt es in Betrieben, Schulen, Universitäten, unter Nachbarn und Bekannten Diskussionen. Wir bitten unsere Leserinnen und Leser, uns darüber zu berichten.

Wie wirkt sich die Weltwirtschafts- und Finanzkrise in eurem Umfeld aus? Was bewirken die verschiedenen staatlichen Subventionen? Welche Auseinandersetzungen gibt es darüber? Welche guten Argumente habt ihr, welche Fragen und Anregungen? Schickt - gerne auch kurze - Korrespondenzen möglichst bis Montag, 23. November, an die Redaktion.

An dieser Stelle möchten wir uns für die vielen interessanten Zuschriften zum Thema des aktuellen Magazins zu "Verschwörungsmythen" bedanken.