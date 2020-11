Gelsenkirchen

724. Montagsdemo zum heißen Eisen Corona und Schulen

Am 23. November meldeten sich am offenen Mikrofon Lehrer, Ärzte, Pädagogen, Schüler, Berufsschüler, (Kommunal-)politiker, Gewerkschafter besorgte Bürger zu Wort. Das ergab einen differenzierten Blick auf die Problematik. Jan Specht, Stadtverordneter für AUF Gelsenkirchen: "Vor allem ist das Thema ist nicht vom Himmel gefallen, aber von Seiten der Stadtverwaltung wurde viel zu wenig unternommen. Nicht genügend Personal und Räume, dieses Problem ist seit acht Monaten bekannt, was wurde zur Lösung getan? Auch das Potential, das in den Schülern steckt, wird nicht genutzt, damit sie für ihre Gesundheit kämpfen. In Projekten haben sie zum Beispiel selbst Lüftungsanlage gebaut. Wir sind nicht dafür, die Schulen komplett zu schließen, aber mit Home-Schooling, mit Entlastung auch der Eltern muss das Infektionsgeschehen eingedämmt werden."

Von Martina Reichmann und Thomas Kistermann (Montagsdemo Gelsenkirchen)