Achtung: Falsche Freunde - die Initiative „Eltern stehen auf“

Die Gründung dieser Initiative liegt genau in dem Zeitraum, als im Sommer die Kritik an der verantwortungslosen Schulpolitik mit ihrem „Regelbetrieb“ erneut anschwoll. Es ist sicher kein Zufall, dass besonders Frauen mit Kindern angesprochen werden. Diese hatten mit die heftigsten Kritiken an der Regierung, am Homeschooling und erwarteten zu Recht, dass die Schulen und Kitas Corona-gerecht öffnen. Die MLPD förderte dieses wachsende Bewusstsein und hat einen entscheidenden Anteil daran, dass sich die Kritik am Vorrang der Wirtschaft vor dem Gesundheitsschutz entfaltet. Bis heute hält allerdings das Chaos an den Schulen an und trägt mittlerweile zur Ausbreitung der Pandemie bei.

Nun verspricht „Eltern stehen auf“, dass sie Kindern „eine Lobby“ geben, sie wollen Kinder „stärken“ und für „ihre Rechte“ eintreten. Hehre Ziele, doch wofür?

Wer knackige Forderungen und klare Worte erwartet, der wird enttäuscht. Die Initiative bringt es fertig, kein Wort über die größten Probleme zu verlieren. Statt dessen gefühlsbetonte Erklärungen, man solle Teil ihrer Familie werden. Die Maske sei das „Brandthema“ weswegen die Eltern „verzweifeln“ würden. Diese würde „Gesundheit und Entwicklung der Kinder beeinträchtigen“, während die doch „Nähe und Wärme“ bräuchten.

Hier wird die Wirklichkeit auf absurde Weise verdreht: Erstens geht die größte Gefahr für die Kinder von Corona aus. Kinder verbreiten das Virus genauso wie Erwachsene, sind genauso ansteckungsgefährdet. Da sie oftmals wenig zeigen, besteht eine besondere Gefahr, ihre Gesundheitsgefährdung zu unterschätzen.

Zweitens ist die Maske zwar eine Beeinträchtigung, aber man lehnt doch auch keinen Gips ab, wenn man sich was gebrochen hat.

Drittens ist es lachhaft, von fehlender „Nähe und Wärme“ in Verbindung mit der Maskenpflicht an Schulen zu sprechen.

Viertens sollten Kinder doch dazu erzogen werden, nicht nur auf sich selbst, sondern auch auf die Bedürfnisse anderer Menschen zu schauen.

Doch „Eltern stehen auf“ setzt auf andere Werte: Kinder sollen die Pandemie ignorieren, den Kopf in den Sand stecken und sich ein X für ein U vormachen lassen. Nicht wissenschaftliche Zusammenhänge sondern die Gefühlswelt soll über Gesundheit und Leben entscheiden.

ES ist keineswegs glaubhaft, dass dieser Bewegung das Wohl der Kinder am Wichtigsten ist. Warum halten sie sich dann nicht zurück, sondern lassen ausgerechnet die Kinder ins offene Messer laufen? Ein weiteres Kriterium über deren Ehrlichkeit wäre, dass sie die konkreten Forderungen nach besserem Schutz an der Schule wie Schichtmodelle für den Unterricht, Wechsel von Digital- und Präsenzunterricht, Einsatz weiterer Schulbusse, regelmäßiger vorsorglicher Schnelltests unterstützen. Doch nichts davon ist der Fall: Ihr Schwerpunkt liegt auf Gerichtsverfahren gegen die Maskenpflicht, am Vermitteln von Ärztinnen und Ärzten, die Atteste gegen das Maske tragen ausstellen.

In ihrer Verblendung sehen sie nicht, dass sie selbst die Kinder opfern, indem sie sie ungeschützt der Pandemie aussetzen.

Die MLPD setzt sich dagegen ganz bewusst in ihrer Kinder- Jugend- und Frauenarbeit dafür ein, dass Kinder eine wichtige Kraft im Kampf gegen die Pandemie werden. Dazu lernen sie im Jugendverband REBELL und der Kinderorganisation ROTFÜCHSE, warum das Virus so gefährlich ist und was dagegen getan werden kann. Sie lernen, dass es wichtig ist, Masken zu tragen um sich selbst und andere vor Ansteckung zu schützen. Bei solch einem Zusammenhalt wachsen übrigens Nähe und Wärme exponentiell!

Mit der Pandemie kann man nicht als einzelner fertig werden, das geht nur gesellschaftlich, mit umfangreichen Schutzmaßnahmen, bei denen der Mensch im Mittelpunkt steht und sich aktiv am Kampf dagegen beteiligt.

Dafür steht die MLPD und ihr Jugendverband REBELL und wer wirklich was ändern will, der organisiert sich hier!