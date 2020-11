Aktionsstand in Hattingen

Frauen, die persönlich meist wegen Berufstätigkeit nicht kommen konnten, schickten Grüße. Mit einer Gedenkminute wurde der Opfer der Gewalt an Frauen gedacht. In mehreren Redebeiträgen wurden die großen Kämpfe der Frauen in Belarus, Polen und Chile lebendig. Beifall bekam unter anderem, dass der Sexist und Faschist Donald Trump am Vortag die „weiße Fahne“ zu seiner Abwahl raushängen musste.

Die Aktion rief auf, gegen wachsende Gewalt gegen Frauen gemeinsam Widerstand zu leisten und auch gesellschaftlich Konsequenzen zu ziehen. Beraten wurde, wie derzeit gegen den verantwortunglosen Umgang der Herrschenden mit Schülern und Lehrern vorzugehen ist. Frauen-Gedichte des früheren Hüttenarbeiters Ferdi Lange und Musikstücke aus Lateinamerika belebten die Aktion.

Der Aktionsstand war ein Ansporn dafür, dass fortschrittliche Frauen (und Männer) sich stärker zusammenschließen, trotz Corona, ausdrücklich auch gegen die doppelzüngigen Corona-Politik der Regierung. Passanten verfolgten die Aktion mit Interesse, mehrere machten Smartphone-Mitschnitte.