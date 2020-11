Arztpraxen für Impfungen einplanen!

Sollen sich die Risikopatienten stattdessen in eine Schlange am Marientor in die Winterkälte stellen, daneben die Warteschlange des Abstrichzentrums? Das sind doch weltfremde Planungen am grünen Tisch und für diese Patientengruppe ist das unzumutbar. "Online-Ticket"? Klasse Idee für Generation Handy. Aber nicht für ältere Risikopatienten. Hier wird doch die Kraft im Gesundheitswesen aus dem Verkehr gezogen, die die meiste Power und Erfahrung beim Impfen hat.

Komme mir keiner mit der Lagerung bei minus 70 Grad. Selbst der Biontec-Impfustoff ist im Kühlschrank bei 2-8 Grad noch fünf Tage stabil, der Moderna- und der AstraZeneca-Impfstoff sogar 30 Tage. Wo ist denn eigentlich das Problem?

Dr. med. Günther Bittel, Arzt für Allgemeinmedizin und Anästhesiologie

MVZ Duisburg-West/Schmerzzentrum Duisburg