Auch in Kolumbien wird demonstriert

Am heutigen 25. November finden in Bogotá und anderen Städten Demonstrationen statt. Der Protest gegen Gewalt an Frauen hat in Kolumbien besondere Aktualität, da in den Zeiten von Corona nicht nur die häusliche Gewalt, sondern Morde und Gewaltattacken gegen Frauen auch außerhalb neue traurige Rekorde erreichen. Die faschistische Gewalt gegen Aktivisten in Gewerkschaften, Umweltbewegung, Frauenbewegung, revolutionären Organisationen und anderen fortschrittlichen Kräften trifft auch dort noch mal besonders aktive Frauen.