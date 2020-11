Gelsenkirchen

AUF-Protest gegen AfD

Klartext sprachen über 20 Teilnehmer und Teilnehmerinnen vor der ersten Ratssitzung in Gelsenkirchen am 26. November. Sie nehmen nicht einfach hin, dass die AfD mit einer elfköpfigen Fraktion in den Rat einzieht.

Pressemitteilung von AUF Gelsenkirchen