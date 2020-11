Brasilianer protestieren gegen Rassismus

In zwei Tagen findet der internationale Tag gegen Gewalt an Frauen statt. Wie in jedem Jahr, so wird sich die MLPD - wie immer in dieser Zeit unter strikten Corona-Bedingungen - an den Aktionen dieses Tages beteiligen.

Hier geht es zum gemeinsame Aufruf des Kämpferischen Frauenrats, des Frauenverbands Courage e.V. und der Europakoordinatorin für die Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen!

Hier geht es zum Aufruf der Weltfrauenkonferenz der Basisfrauen!