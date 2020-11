Daimler-Personalvorstand Porth wird neuer Südwestmetall-Chef

In Tunesien mehren sich seit Tagen Kampfaktionen, um Investitionen in Arbeitsplätze in eher entlegenen Regionen des Landes durchzusetzen. In Tataouine wurden Ölanlagen blockiert, ebenso in Kasserine in der Zentralregion. In Gabes finden Sitzstreiks vor dem Industriegebiet der Stadt statt und in Gafsa wird der staatliche Phosphatkonzern blockiert, eine wichtige Einkommensquelle des Staates. Hier wird auch die Senkung der Luftverschmutzung gefordert.