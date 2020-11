„Der solidarische Adventskalender“

Mit dabei sind u. a. Die Grenzgänger, Frank Baier, die Polkaholics, die Wellbappn und viele mehr.

Ab dem 1. Dezember sind 24 Mal traditionelle deutschsprachige Weihnachtslieder vom Mittelalter bis ins zwanzigste Jahrhundert in neuen Interpretationen zu hören. Die dabei gesammelten Spenden gehen zum größten Teil an die beteiligten Musiker. Start am 1. Dezember auf www.volksliederarchiv.de oder www.youtube.com/channel/UCdIvVKSC7mWF8ngIeaF8QEA