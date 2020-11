„Die wollen das Gesetz umgehen ...“

„Hallo, ich möchte mal wieder was los werden. Ich habe ein Gespräch mit einem Betriebsrat mitgehört: Bei uns im Betrieb fehlen in der Logistik 60 Leute und in der Montage 120.



Es ist also Arbeit da und der Betrieb könnte Leute einstellen und Leiharbeiter übernehmen. Aber die Geschäftsführung will das Gesetz umgehen, wonach sie nach einer bestimmten Zeit die Leiharbeiter fest übernehmen müssten.



Die wollen nur an den Löhnen sparen. Ich weiß nicht, wie die Arbeit ohne weiteres dauerhaft beschäftigtes Person klappen soll.“