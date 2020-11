Gewerkschaften fordern am 26. November einen landesweiten Streik

Ein gemeinsames Komitee von zehn zentralen Gewerkschaften hat am 26. November zu einem landesweiten Generalstreik aufgerufen, um gegen die Politik der Zentralregierung zu protestieren, einschließlich neuer Arbeits- und Agrargesetze sowie der Privatisierung von Einheiten des öffentlichen Sektors.

In einer Pressekonferenz, die vor kurzem stattfand, sagten Gewerkschaftsführer, dass Arbeitnehmer aus allen Sektoren, mit Ausnahme derjenigen, die an wesentlichen Dienstleistungen beteiligt sind, am nationalen Streik teilnehmen würden.

Zusätzlich zu den zehn großen Gewerkschaften würden Arbeitnehmerorganisationen in den Bereichen Banken, Versicherungen, Eisenbahn sowie staatliche und zentrale Regierungsinstitutionen am Streik teilnehmen. Taxifahrer und Arbeiter aus dem nicht organisierten Sektor würden ebenfalls teilnehmen. Schätzungsweise 1,6 Millionen Arbeiter werden Teil des 24-Stunden-Streiks sein, der vom 25. November um Mitternacht bis zum 26. November um Mitternacht stattfinden wird.

Die Gewerkschaftsführer forderten die Besitzer von Privatfahrzeugen auf, sich aus Solidarität mit dem Streik von der Straße fernzuhalten, außer in Notfällen. In Anbetracht der bevorstehenden Kommunalwahlen in Kerala würde der Streik im Staat organisiert, ohne die Aktivitäten der Staatswahlkommission zu stören.



Zu den wichtigsten Forderungen der Gewerkschaften zählen die Rücknahme von Rechnungen gegen Landwirte und Arbeitskräfte, die Einzahlung von 7.500 GBP auf die Konten aller nicht steuerpflichtigen Familien, die monatliche Bereitstellung von 10 kg Lebensmittelkörnern für bedürftige Familien sowie die Ausweitung von MGNREGS soll 200 Arbeitstage pro Jahr mit höheren Löhnen und der Umsetzung des Systems auch in städtischen Gebieten versorgen, die Privatisierung in den Bereichen Verteidigung, Eisenbahnen, Häfen, Luftfahrt, Energie, Bergbau und Finanzen beenden und die erzwungene Entlassung von Mitarbeitern in Netzteilen beenden und Bereitstellung von Renten für alle.

Die Gewerkschaftsführer sagten, sie hätten erwartet, dass die Mitglieder des RSS-Mitglieds Bharatiya Mazdoor Sangh (BMS) am Streik teilnehmen würden, obwohl die Gewerkschaft selbst nicht mit ihr zusammenarbeite.

Zu den Gewerkschaften, die Teil des Streikaufrufs sind, gehören das Zentrum der indischen Gewerkschaften (CITU), der All India Trade Union Congress (AITUC), der indische nationale Gewerkschaftskongress (INTUC), Hind Mazdoor Sabha (HMS) und das All India United Trade Union Center (AIUTUC), Gewerkschaftskoordinierungszentrum (TUCC), Selbstständiger Frauenverband (SEWA), Zentralindischer Gewerkschaftsrat (AICCTU), Labour Progressive Federation (LPF) und United Trade Union Congress (UTUC).

Nachtrag

Auch die revolutionäre Kommunistische Partei Indiens (Marxisten-Leninisten) Roter Stern (CPI (ML) Red Star), die Mitgliedsorganistation der ICOR ist und viele andere revolutionäre Organisationen unterstützen diesen Generalstreik.

Die CPI (ML) Red Star hat angekündigt, morgen davon auf ihrer facebook-Seite zu berichten.

Hier geht es zur facebook-Seite der CPI (ML) Red Star!