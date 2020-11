Tag gegen Gewalt an Frauen

Herzliche Einladung zur Fahnenhiss-Aktion am 25. November vor der Horster Mitte!

Die schon traditionelle Fahnenhiss-Aktion an der Horster Mitte, Schmalhorststraße 1, 45899 Gelsenkirchen, findet am 25. November in der Mittagszeit, von 11.45 Uhr bis 12 Uhr vor dem Kultursaal der Horster Mitte statt.

Von Frauenabteilung der MLPD