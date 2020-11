"Herzliche, solidarische und internationalistische Grüße an die Teilnehmer des Generalstreiks"¹

Die kraftvolle Mobilisierung und breite Beteiligung an eurem landesweiten Streik ist voll und ganz gerechtfertigt. Die indische Arbeiterklasse und die Volksmassen sind herausgefordert, sich den Angriffen der Modi-Regierung auf Arbeitsgesetze, grundlegende Arbeiter- und Gewerkschaftsrechte zu widersetzen und eine destruktive bauernfeindliche Politik zurückzuweisen. Die Modi-Regierung eröffnet den indischen und ausländischen Monopolen alle Möglichkeiten, die Ausbeutung der Arbeiter zu intensivieren und die Unterdrückung der Arbeiter und ihrer Gewerkschaften auszuweiten. Dies erfordert eine klare Antwort und selbstbewusstes Handeln, vor allem aber die Stärkung der Gewerkschaften und der fortschrittlichen und kämpferischen Organisationen des Volks.

Diese Angriffe der Modi-Regierung erfolgen in einer Zeit der beschleunigten Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie in Indien. Millionen von Arbeitnehmern haben ihren Arbeitsplatz und ihren Lebensunterhalt verloren, sind schwer erkrankt oder an Covid-19 gestorben. Dieses weit verbreitete Elend auf der Grundlage der Nachlässigkeit der Regierung führt zu einem unmenschlichen Leiden von Massen von Menschen und zu einer unsicheren Zukunft vor allem für die Jugend. Für Menschenwürde und anständige Arbeit ist es unumgänglich, dafür hart zu kämpfen. Jetzt werden eure starken Aktivitäten und euer Generalstreik am 26. November die Macht der Arbeiter und des Volks demonstrieren, und eure Forderungen werden unmissverständlich sein.

Am 26. November wird die Internationale Automobilarbeiterkoordination zum Ausdruck bringen, dass ihr nicht alleine dasteht. Euer Generalstreik wird weltweit beobachtet werden und auf große Solidarität stoßen. Wir versprechen, die Zusammenarbeit mit den Arbeitern und dem indischen Volk zu verstärken und die Koordinierung der Kämpfe zu entwickeln. Dies betrifft die Kämpfe in vielen internationalen Monopolen und erfordert eine internationale Antwort der Arbeiter. Auf unserer 2. Internationalen Automobilarbeiter-Konferenz am 18. Februar 2020 in Vereeniging in Südafrika haben wir ein internationales Programm für den Kampf der Automobilarbeiter diskutiert und beschlossen. Dieses möchten wir euch bekannt machen und als Unterstützung für die Entwicklung eures Kampfes zur Verfügung stellen.

Mit internationalistischen Solidaritätsgrüßen