Human Watch kritisiert Ausplünderung Efrins

Dazu die Tageszeitung Evrensel am 8. April 2018: „Human-Rights-Watch-Verantwortlicher Fakih: Bewaffnete Gruppen müssen außer Kontrolle geratene Plünderungen in Efrin beenden. So wurde aufgerufen: `Stoppt die Plünderungen durch die Freie Syrische Armee (FSA!)“

In der Erklärung hieß es auch, dass bewaffnete FSA-Gruppen, die zusammen mit türkischen Kräften agieren, die Lage von Zivilisten in diesen Regionen verschlimmerten, indem sie Dörfer in und um Efrin plünderten und das Eigentum von Zivilisten zerstörten.

Fabrikanlagen, funktionierende Landmaschinen, Haushaltsgeräte usw. wurden über die Grenze gebracht, die Häuser von den Besatzern besetzt. Danach wurde in den besetzten Gebieten die türkische Währung eingeführt, türkische Banken und Postfilialen eröffnet, um auch von Not der Bevölkerung zu profitieren. Da die syrische Währung ständig an Wert verliert und die Menschen sich dafür fast nichts kaufen können, ziehen diese Einrichtungen aus Ersparnissen, Schmuck oder andere Wertsachen Profit.

Die Tageszeitung Gazeteduvar von 24. Oktober dazu: „30 Menschen teilen sich das Öl aus Efrin, Tausende Produzenten hier sind Opfer davon. Wegen der Tatsache, dass Olivenöl aus (der syrischen Stadt) Efrin weit unter dem Binnenmarktpreisen verkauft wurde, blieb Olivenöl von Hatay in den Händen zahlreicher Hersteller und Verkäufer. Als Reaktion auf die Situation sagte der Olivenöl-Verkäufer Yusuf Gök, eine Gruppe von Minderheiten habe viel Geld verdient und er sagte: "Sie haben die Reichen noch reicher, die kleinen Händler, und den Produzenten nieder gemacht".

Die „Kriegsbeute“ teilen die Blutsauger unter sich und die Völker zahlen dafür Tribut.