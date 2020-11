Kämpferisches und vielseitiges Gedenken

Wir haben die Gewalt gegen Frauen und Kinder vielseitig beleuchtet und die Notwendigkeit des Zusammenhalts, der Organisierung dagegen hervorgehoben:

Deshalb blieben viele Passanten länger stehen weil:

Wir mit Kerzen, Blume, Gitarrenspiel Gedenkminuten einrichteten. Zum ersten Mal setzten wir die Flagge gegen Gewalt an Frauen von Terre des Femmes ein - zu beziehen bei ihrer Geschäftsstelle in Berlin. Um Öffentlichkeit herzustellen, benutzen inzwischen 36 Organisationen diese Flaggen in Lübeck, sie hängt auch vor dem Rathaus. In Lübeck gab es 2019 - 588 Übergriffe auf Frauen mit häuslicher Gewalt.

Weil viele unserer Teilnehmerinnen und Teilnehmer sprachen: Über sexistische Verrohung der Sprache und den Widerstand von jungen Frauen, die dies nicht mehr hinnehmen wollen - auch im Internet. Eine Montagskundgebungsteilnehmerin hob die strukturelle Gewalt des Staates hervor, der mit Armut, Arbeitslosigkeit, Perspektivlosigkeit Voraussetzungen für diese Gewalt zementiert. Eine Frau trug eine Sicherungsweste, da den Frauen bei Trennung Gefahr droht. Die Vertreterin der Umweltgewerkschaft zeigt die Gewalt auf, die durch die Umweltzerstörung das Leben der Frauen und ihrer Familien massiv bedroht.

Wir haben die internationalen Kämpfe der Frauen beleuchtet, in dem Flugblatt, was wir verteilten, ist ja auch die Solidarität mit den kämpfenden Frauen in Belarus erwähnt.

Die proletarische / sozialistische Frauenbewegung hat auch in Lübeck maßgeblich dazu beigetragen, dass der Tag gegen Gewalt an Frauen heute, bis in die CDU und bürgerliche Kreise wahrgenommen wird.

Wir waren alle zufrieden mit unserer guten Aktion und tanzten am Schluss zu "Taking about Revolution".