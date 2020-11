Neuerscheinung! Friedrich Engels - der meist unterschätzte Klassiker - Achtung: Liveübertragung in das Arbeiterbildungszentrum in Gelsenkirchen

Friedrich Engels war zusammen mit seinen engsten Freund Karl Marx der Mitbegründer des wissenschaftlichen Sozialismus. Der Film dokumentiert den mutigen Revolutionär, Wissenschaftler und den Menschen Engels und seinen spannenden Lebensweg. Darüber, was uns Engels heute bedeutet, findet am Samstag, ab 19 Uhr, im Kultursaal Horster-Mitte eine Versammlung mit Diskussion statt, die von der Vorsitzenden der MLPD, Gabi Fechtner, geleitet wird. Aufgrund der großen Nachfrage und des strengen Hygieneschutzkonzepts findet diese politische Versammlung der MLPD nun auch parallel zum Kultursaal Horster Mitte im Lichtsaal des Arbeiterbildungszentrums, Kostraße 8, 45899 Gelsenkirchen-Horst: Die Liveübertragung aus dem Kultursaal Horster Mitte dorthin findet ebenfalls um 19 Uhr statt. Für Verpflegung während der gut dreistündigen Versammlung ist gesorgt. Die ganze Veranstaltung wird Corona-gerecht (Maskenplicht, Abstand und Hygiene, moderne Lüftung mit Austausch der kompletten Luft alle zehn Minuten) durchgeführt. Einlass an beiden Orten ist ab 18 Uhr. Der Eintritt kostet 6 Euro, 3 Euro ermäßigt für Niedrigverdiener.

In der Printausgabe des Rote Fahne Magazins sind leider Fehler bei den Orten und Referenten unterlaufen. Deshalb die hier genannten Termine unbedingt beachten. An diesem Tag finden politische Versammlungen der MLPD zu Engels‘ Geburtstag statt:



Gelsenkirchen: 19 Uhr, Einlass 18 Uhr Kultursaal Horster Mitte, Schmalhorststr.1 mit Gabi Fechtner

Gelsenkrichen: 19 Uhr, Arbeiterbildungszentrum, Koststr. 10 Einlass 18 Uhr

Wuppertal: 19.30 Uhr, Einlass 19 Uhr, Mensa der Else-Lasker-Schüler Gesamtschule. Else-Lasker-Schüler-Str. 30 mit Lisa Gärtner und Anna Bartholomé (Achtung: Geänderter Ort und Referent gegenüber der Printausgabe der Roten Fahne nr. 24, Seite 30!)

Frankfurt/Main: 19 Uhr, F-Bonames, Haus Nidda, Harheimer Weg 18 – 22, mit Peter Weispfenning

Hamburg: 19 Uhr, Einlass 18 Uhr, Saal INCI, Zeißstraße 22-28, mit Joachim Griesbaum

Stuttgart: 17 Uhr, Einlass 16.30 Uhr, Arbeiterbildungszentrum, Stuttgart Untertürkheim, Bruckwiesenweg 10, Eintritt: 6/3 Euro.

Weitere Veranstaltungen zum selben Termin sind geplant in

Berlin, mit Andrew Schlüter und Günter Slave

Bremen, mit Uwe Wagner

Erfurt, mit Dieter Ilius

Hannover, mit Peter Kunick

Die Örtlichkeiten werden noch bekanntgegeben. Alle Versammlungen finden unter strengsten Hygiene- und Gesundheitschutzmaßnahmen statt.