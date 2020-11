Si Cobas: Kampf gegen politische Entlassung, für gewerkschaftliche Recht und das Streikrecht

„Arcaplanet und MG Srl, die gezwungen sind, die ersten Lohnerhöhungen nach den Streiks im Lagerhaus in Tortona zu gewähren, versuchen mit Druck und Drohungen den Kampf der Arbeiterinnen und Arbeiter zu ersticken und gehen sogar so weit, dass sie politische Entlassungen praktizieren. Das erste Ziel war Youssef, der junge Gewerkschaftsdelegierte von Si Cobas, der zunächst suspendiert und dann entlassen wurde, weil er sich an dem Streik beteiligt hatte.“

Weiter schreibt die Gewerkschaft: „...Die Pandemie und die Krise dürfen von den Unternehmen nicht dazu genutzt werden, die Ausbeutung in den Fabriken und Lagern zu verstärken, indem sie die Blockade der Entlassungen umgehen, weiterhin Arbeiterinnen und Arbeiter in den Schlachthof schicken, ohne jegliche Präventivmaßnahmen für Gesundheit und Sicherheit!

Wenn sie uns entlassen können, können wir sogar streiken!

Sofortige Rücknahme von Entlassungen und Suspendierungen!

Organisations- und Streikfreiheit am Arbeitsplatz!

Schutz von Gesundheit und Sicherheit für alle Arbeitnehmer!“