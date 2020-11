Solidarität mit Geflüchteten ist kein Verbrechen!

Der faschistische türkische Staat drängt unzählige Menschen, hauptsächlich Sozialistinnen und Sozialisten, Kurdinnen und Kurden, aber auch alle Oppositionelle dazu, die Türkei zu verlassen, um einer Inhaftierung zu entfliehen. Sie wandern nach Europa oder in andere Teile der Welt aus und müssen ihr Leben als politische Geflüchtete weiterführen.

Ali Can Albayrak und Hüseyin Şahin sind aktiv im Kampf der Geflüchteten gegen die menschenverachtende EU-Flüchtlingspolitik und in der Solidaritätsbewegung. Ali Can Albayrak und Hüseyin Şahin wurden auf der Insel Lesbos geschlagen und inhaftiert, als sie zwei politischen Geflüchteten halfen. Später wurden sie mit der Entscheidung der Staatsanwaltschaft in Untersuchungshaft gesteckt. Die beiden Sozialisten, die von der griechischen Polizei gefoltert wurden, wurden später im Gefängnis in Chios misshandelt, wo sie nackt gefoltert wurden. Wir sind besorgt über die Lebens- und Gesundheitsbedingungen von den beiden.

Wir verurteilen den griechischen Staat und die EU hinsichtlich der Flüchtlingspolitik. Als sei es nicht genug für die Geflüchteten, dass sie in Sammellager gesteckt werden und unter unmenschlichen Bedingungen leben müssen, setzt die Grenzpolizei auch illegale und gewalttätige Rückkehr-/ Vertreibungspraktiken gegen die neu kommenden Geflüchteten an.

Es liegt in unserer politischen und humanitären Verantwortung, die Solidarität mit den Geflüchteten, die täglich einen Überlebenskampf gegen die EU-Flüchtlingspolitik führen, zu stärken. Wir fordern den griechischen Staat dazu auf, diese illegalen Angriffe gegen Geflüchtete zu beenden!