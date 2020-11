Wir kennen einen Kollegen, der seit Jahren begeistert beleuchtete Wappen von Fußballmannschaften macht. Das brachte uns auf die Idee, anlässlich des 10-jährigen ICOR-Jubiläums und der Spendenkampagne für die MLPD bei dem Kollegen ICOR-Leuchten (siehe Bild) in Auftrag zu geben. In der dunklen Jahreszeit eine Ergänzung zum Kerzenschmuck (brennt garantiert nicht an).