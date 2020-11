„Stärke die Solidarität mit den G20-Angeklagten gegen Angriffe der Herrschenden!“

Im Juli 2017 demonstrierten Zehntausende in Hamburg gegen das Treffen verschiedener Politiker. Bei Auseinandersetzungen mit der Polizei wurden Hunderte Personen verletzt. Am Morgen des 7. Juli 2017 wurden über 80 von etwa 200 Demonstrantinnen und Demonstranten im Rondenbarg in Hamburg festgenommen.

Obwohl der Vorfall drei Jahre her ist, werden die Angriffe nicht gestoppt. Am 3. Dezember beginnen die ersten Verhandlungen im sog. „Rondenbarg-Komplex." Als YDG - Neue Demokratische Jugend sind auch unsere Freundinnen und Freunde betroffen, also lasst uns die Solidarität gemeinsam stärken!

Am 3. Dezember wird der erste Prozesstag vor dem Landgericht Hamburg stattfinden. Wir rufen alle dazu auf, sich an diesem Tag mit den Angeklagten zu solidarisieren. Nähere Informationen bezüglich des 3. Dezember werden folgen!

Zudem findet am 5. Dezember, um 16 Uhr, eine bundesweite Soli-Demo am Hauptbahnhof in Hamburg statt. Auch an diesem Tag werden wir uns in Hamburg treffen.

Stärke die Solidarität mit den G20-Angeklagten!

Es lebe die revolutionäre Solidarität!

Kein Fußbreit dem Imperialismus - No Pasaran!



YDG - Neue Demokratische Jugend

ATİF - Föderation der Arbeiter aus der Türkei in Deutschland

Yeni Kadın - Neue Frau