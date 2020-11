Knapp 700 Beschäftigte in elf Infinity Healthcare Pflegeeinrichtungen traten am Montagmorgen in der Region Chicago in den Streik. Die Altenpflegerinnen und Altenpfleger, aber auch Reinigungspersonal und Hilfspersonal fordern höhere Löhne und bessere hygienische Bedingungen in den Einrichtungen. In einer der Einrichtungen waren 200 Covid-19-Infektionen aufgetreten. Die Beschäftigten verdienen teilweise nur 13 US-Dollar die Stunde. Sie verlangen mindesten zwei Dollar mehr.