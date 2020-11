Wer zuletzt lacht... Versammlung findet erkämpft auch in Wuppertal statt!

Damit ist der Versuch der Stadtspitze, das revolutionäre Gedenken an Friedrich Engels zu verhindern, komplett gescheitert.

Zunächst hatte man Anfang des Jahres eine Veranstaltung mit Gabi Fechtner, der Parteivorsitzenden der MLPD, zu Engels aus dem schon gedruckten Festprogramm geschmissen. Ihr Titel lautete „‘Von der Utopie zur Wissenschaft‘ – Friedrich Engels und der Sozialismus“. Das war der Stadtspitze schon viel zu politisch, außerdem sei es damit ja eine Parteiveranstaltung! Am besten sollte sich das Gedenken bitteschön rein historisch halten… . Doch die Veranstaltung fand natürlich statt, Corona-gerecht mit 80 Teilnehmern.

Gegen die morgige Veranstaltung wandte die Stadt nun ein, das sei gar keine Versammlung, denn es wäre ja nur eine Filmvorführung, also zu historisch.

Dazu muss man wissen, dass die Stadt die meisten offiziellen Veranstaltungen mit Publikum absagen musste – sie sind ja als reines Gedenken nach den Corona-Regeln nicht erlaubt.

Jetzt ist das Eigentor komplett!

Das Verwaltungsgericht stellte nämlich treffend fest, dass es sich bei der „Veranstaltung (der MLPD) um eine Versammlung (handelt). Dies ergibt sich zum einen bereits daraus, dass es sich um eine Parteiveranstaltung handelt, die der Öffentlichkeit zugänglich ist, sodass allein schon die Teilnahme das Gepräge der Meinungskundgebung aufweist. Zudem beinhaltet bereits der Titel des gezeigten Films, der nach Angaben der Antragstellerinnen den vollständigen Titel trägt „Dem Antikommunismus keine Chance! Wie aktuell sind die Klassiker des Marxismus-Leninismus? Friedrich Engels – der meist unterschätzte Klassiker“, veine Meinungskundgabe.

Es handelt sich offenbar nicht nur um ein Referat und einen Film zur historischen Person Friedrich Engels, sondern es soll die Ausstrahlung seines Wirkens bis in die heutige Zeit behandelt werden. Des Weiteren ist die Veranstaltung der Antragstellerinnen in eine Reihe gleichartiger Veranstaltungen (Filmpremiere und Diskussionsveranstaltung) an anderen Orten in Deutschland am gleichen Tag eingebunden sowie in eine Friedrich-Engels-Gedenkdemonstration, die am 28. November 2020, um 15 Uhr, auf dem Bahnhofsvorplatz in Wuppertal-Barmen angemeldet ist. Auch dort wird deutlich, dass es um den Bezug der Person Friedrich Engels zur heutigen Zeit geht.“ (Verwaltungsgericht Düsseldorf, AZ 18 L 2396/20)

Außerdem bewertete das Gericht auch die Maßnahmen des Coronaschutzes als positiv: „Sie haben unwidersprochen vorgetragen, dass sie großen Wert auf eine coronagerechte Durchführung der Veranstaltung legen. Insbesondere haben sie dem Gesundheitsamt Wuppertal ein Hygienekonzept vorgelegt…“

Also alles wie geplant!

Einlass zur Veranstaltung ist um 18 Uhr, Beginn: 18.30 Uhr, Mensa der Else-Lasker-Schüler-Gesamtschule. Else-Lasker-Schüler-Str. 30 mit Lisa Gärtner und Anna Bartholomé.

Hier gibt es den Gerichtsbeschluss im Volltext!