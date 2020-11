Wuppertal: Engels‘ revolutionäre Haltung weist uns den Weg aus dem krisengeschüttelten Kapitalismus!

Weitere Redner anderer Organisationen behandelten das Elend des Umgangs mit Flüchtlingen, rassistische Hetze, militaristische Politik, die Widerspiegelung des Klassenkampfs im Bildungssystem usw. Hinter der konkreten Klage über die heutigen Verhältnisse verschwand mitunter bei manchem Redner die angriffslustige dialektisch-materialistische Methode von Marx und Engels.

Die Polizeitaktik war offenbar darauf angelegt einzuschüchtern. Sie drohte schon auf dem Bahnhofsvorplatz in Barmen, die Demo aufzulösen, wenn die Abstandsregeln verletzt werden, griff einzelne heraus, prügelte völlig grundlos in die Auftaktkundgebung hinein und stellte sich nach der Abschlusskundgebung mit großem Aufgebot in den Weg zurück zum Bahnhof. Empörend, wenn man sieht, wie offene Faschisten und „Corona-Leugner“ im Gegensatz dazu in den letzten Wochen behandelt wurden. Das ist ein unglaublicher Vorgang und die Verantwortlichen in der Einsatzleitung, aber auch die prügelnden Polizisten müssen dafür zur Rechenschaft gezogen werden!

Hier ein Video vom brutalen Polizeiübergriff auf die Auftaktkundgebung der Demonstration!

Hier ein weiteres Video von derselben Attacke!