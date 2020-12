Daimler

50.000 Postkarten der Daimler-Beschäftigten als Zeichen des Protests an den Vorstand übergeben

Um 6.45 Uhrzeit wurde von Vertretern der Betriebsrats- und IG-Metall-Führung vor dem Weihnachtsbaum des Mercedes-Museums, Wäschekörbe mit über 50.000 Postkarten symbolisch an den Daimler-Vorstand übergeben. Anlass dafür war, dass dort heute der Aufsichtsrat tagt. Diese Aktion sei nur für die Medien angesetzt, weshalb auf eine Veröffentlichung im angrenzenden Stammwerk und Mobilisierung bewusst verzichtet wurde, so der Untertürkheimer Betriebsratsvorsitzende Michael Häberle im persönlichen Gespräch. Die Übergabe der Postkarten an den Vorstand sei nicht als ein Höhepunkt der Kampagne „Solidarität gewinnt!“ geplant gewesen.

Von wb