„Abstandsregeln auch in der Schule! Kleinere Klassen, mehr Lehrkräfte, Luftfilter!“

Trotzdem werden nicht die notwendigen Maßnahmen ergriffen um unsere Gesundheit konsequent zu schützen. Die Wirtschaft soll laufen ohne Einschränkung um bloß weiter Profite zu machen. Dafür bleibt der Nahverkehr voll, dafür sollen Schulen zwanghaft im Regelbetrieb bleiben. Alle Einschränkungen beziehen sich auf Kultur und Privatleben. Hat die Regierung nichts gelernt aus den letzten Monaten? Unsere Bildung und unsere Gesundheit wird nur für den Profit gefährdet. Dagegen protestieren wir!

Bundes- und Landesregierung betreiben Schönfärberei. Mit Pressemeldungen wie: „Neue Daten: Schulen offenbar nicht

Treiber der Pandemie“ werden die Fakten einfach verdreht. Angeblich seien je nach Studie nur 0,21 Prozent (RKI) oder 0,53 Prozent (Professor Keller) der Schüler mit Corona infiziert. Im Untersuchungszeitraum waren aber die Schulen sechs Wochen zu und es waren sechs Wochen Sommerferien. Es ist unseriös daraus auf heute zu schließen! …

Protest ist notwendig!

Schülerinnen, Lehrkräfte und Eltern müssen zusammen gegen diese Zustände protestieren. In Herne haben z. B. 120 Lehrer einen Offenen Brief mit Forderungen an die Bildungsministerin von NRW geschrieben. Die Schulleitung der Trude-Herr-Gesamtschule Köln rief dagegen die Polizei weil der REBELL am 24. November ein Flugblatt vor der Schule verteilte. Warum geht die Schulleitung denn gegen uns vor? Wir klären auf und rufen zu mehr Gesundheitsschutz auf! …

Wir laden euch alle ein, selbst aktiv zu werden. Macht das zum Thema im Unterricht. Schreibt eure Forderungen und Kritiken an die Bildungsministerin von NRW, Yvonne Gebauer und kommt mit uns zur Montagsdemo am 7. Dezember, um 18 Uhr, vor dem Kölner Dom / Ecke Hohestraße. Alle Jugendlichen ab dreizehn Jahren: Werdet Mitglied im REBELL!

Hier gibt es den kompletten Text als gestaltetes Flugblatt!