Bauern fordern Agrarreform

Die Menschen auf dem Land in Indien leiden unter der Wirtschaftskrise, in der das Land steckt. Verstärkt wird das durch den schlagartigen „Lockdown“ Ende März den der Faschist Modi verhängt hat, und durch die Gesundheitskrise. Nun nötigt die Regierung die Bauern, ihre Waren an "jedermann" abzugeben, und damit vor allem an Supermarktketten wie den amerikanischen Walmart-Konzern. Die Kleinbauern erhalten aber nicht mehr die garantierten Preise der Einkäufer der Regierung. Sie sind millionenfach in ihrer Existenz bedroht. Deshalb blockieren Tausende nun die Einfallstraßen nach Delhi. Um sie vom Marsch auf die Stadt abzuhalten, hatte die Polizei auf sie eingeschlagen, Wasserwerfer eingesetzt und Gräben quer durch die Straßen ausheben lassen. Zurücktreiben konnte sie sie nicht.