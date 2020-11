Black Friday bei Marikana

Wir beziehen unser schönes Kunsthandwerk direkt von den Herstellern aus Südafrika. Oftmals sind es in Südafrika lebende Migranten aus Zimbabwe und Kenia, die mit der Herstellung und dem Verkauf von Kunsthandwerk ihre Familien ernähren und den Kindern eine Schulausbildung ermöglichen.

Der Erlös aus dem Verkauf des Kunsthandwerkes hier in Deutschland geht zu 50 Prozent wieder nach Südafrika, an unsere Schwesterorganisation die Südafrikanisch-Deutsche Freundschaftsgesellschaft Marikana. Sie finanziert damit ihre Arbeit als Selbstorganisation unter den Massen. Zum Beispiel in der "wilden" Siedlung Smiling Valley bei Mdantsane, wo es um den Kampf um ein menschenwürdiges Leben geht, zu dem Strom und sauberes, fließendes Wasser gehören.

Wer also noch auf der Suche nach schönen und originellen Weihnachtsgeschenken ist und damit auch noch eine gute Sache unterstützen will, ist bei Marikana genau richtig!

Hier eine Auswahl des Angebots!