Der rebellische Nikolaus ist unterwegs

Kassel: Der Nikolaus zu Besuch bei den Rotfüchsen und beim Hofkonzert!

Der Rebell war in Kassel schon gestern mit dem Nikolaus im Stadtteil unterwegs. Sie haben gemeinsam acht Familien mit Kindern der Kinderorganisation ROTFÜCHSE besucht, die sich schon auf die hoffentlich bald wieder stattfindende Rotfuchs-Gruppe freuen. Abends gab es mit dem Besuch des wöchentlichen Hofkonzerts im Stadtteil Rothenditmold einen stimmungsvollen Abschluss.

Halle an der Saale: Der rebellische Nikolaus und das Rotfüchsen

Irgendwo in einem schönen Wohngebiet in Halle an der Saale traf der rebellische Nikolaus heute auf seine Rotfüchse. Hinter den Dreien ist auch ein kleines Rotfüchschen zu sehen. Mittlerweile hat sich das mit der Rotfuchs-Organisation im Wohngebiet herumgesprochen. Da wird wohl unser rebellischer Nikolaus im nächsten Jahr mit einem Sack voller Geschenke vorbei kommen müssen. Wir jedenfalls, die Nachbarn, Freunde und Bekannten, freuen uns. Auf den Nikolaus. Und für unsere Rotfüchse und alle die es noch werden wollen.

Ja, ja. Ein Rotfuchs ist nicht allein, ... .