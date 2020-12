Friedrich Engels und die entfremdete Arbeit

Neben allgemeiner Begeisterung löste der Film auch eine interessante Diskussion aus: „Welche Rolle hat die Arbeit – früher und heute?“ So vertrat eine Besucherin, sie würde nicht gern arbeiten und nannte Beispiele besonders schwere Ausbeutung - bis hin zu frühzeitigem Sterben an den Folgen der mörderischen Maloche. In einigen Beiträgen wurde diese Erfahrung mit der mörderischen kapitalistischen Prduktionsweise aufgegriffen, dabei wurde aber herausgestellt, dass die Arbeit ein Grundbedürfnis ist und dass der Kapitalismus zur Entfremdung der Arbeit führt. Engels lieferte dazu wichtige Analysen.

So kann man verstehen, dass die Arbeiterklasse nicht die „leidende“ Klasse ist, sondern die einzig revolutionäre Klasse – und dass man stolz darauf sein kann, Arbeiter zu sein. Wenn die Ausbeutung abgeschafft ist, im Sozialismus, kann sich die Arbeit unentfremdet entfalten, d. h. dann können wir Menschen und Arbeiter wirklich entscheiden, wie die Arbeit sinnstiftend und im Einklang von Mensch und Natur organisiert werden kann

Deswegen muss der Kapitalismus revolutionär überwunden werden. Darüber muss aber bereits jetzt diskutiert werden und deswegen ist die Bewegung "Gib Antikommunismus keine Chance!" so wichtig.

Als besonders wichtig und erhellend empfanden die Diskussionsteilnehmer Engels‘ Ausführungen und Anwendung der wissenschaftlichen Polemik. Immer klar, positiv und erfrischend – nicht nur die Klassenwidersprüche aufdeckend, wie ein Diskutant etwas eingeschränkt meinte, sondern allseitig positiv aufzeigend, welche Alternativen es gibt. Zum Beispiel, wie im Sozialismus mit der Pandemie umgegangen würde… .

Es wurde vom Artikel im Weserkurier zum 200. Geburtstag von Engels berichtet – in dem der Verfasser es fertig brachte, die von Marx und Engels wissenschaftlich ausgearbeitete Lehre vom Klassenkampf ins Gegenteil zu verkehren: Engels habe gar keinen Sturz des Kapitalismus gewollt, keine Organisiertheit… - Demgegenüber stellt der Film klar, wie sich Engels zeitlebens für die Organisiertheit der Arbeiterklasse in Wort und Tat einsetzte und für deren revolutionären Klassenkampf.