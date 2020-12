Das im August gegründete Batterie-Joint-Venture "Automotive Cells Company" (ACC) der PSA-Gruppe und der Total-Tochter Saft hat seine Pläne für die künftige Kapazität seiner Werke in Deutschland und Frankreich präzisiert. An den beiden Standorten in Douvrin in Nordfrankreich und in Kaiserslautern sollen zwei "Gigafactorys“ gebaut werden mit einer Endkapazität im Jahr 2030 von 64 GWh pro Jahr. In Frankreich soll die Produktion 2023 starten, in Kaiserslautern erst 2025.